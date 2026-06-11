Elecciones 2026: material electoral del exterior se trasladó con cadena de custodia

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El traslado al Perú de las actas y cédulas de sufragio emitidas en el exterior durante la segunda vuelta presidencial se realizó bajo una cadena de custodia, mecanismo que garantizó la seguridad del material electoral hasta su entrega a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó el canciller Carlos Pareja.

Tras reunirse con representantes de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, el ministro señaló que las actas y cédulas no pueden ser abiertas ni alteradas debido a los procedimientos de seguridad establecidos.

"La Cancillería, en coordinación con los organismos electorales, implementó la cadena de custodia. Este protocolo de seguridad fue dispuesto para garantizar la integridad, intangibilidad y autenticidad de las actas, cédulas de sufragio y paquetes electorales durante su traslado al Perú y su entrega a la ONPE", manifestó.

Pareja recordó que para la segunda vuelta presidencial se habilitaron 219 locales de votación en 73 países para los 1.9 millones de peruanos aptos para votar en el exterior. Asimismo, informó que en esta jornada participaron 309,550 electores fuera del país.

Observadores

El canciller indicó que las misiones de observación electoral coincidieron en que "la jornada electoral transcurrió de manera tranquila y ordenada", mientras el proceso de escrutinio continúa conforme a las etapas previstas por los organismos electorales.

Como se recuerda, la Cancillería concluyó, el último 10 de junio, el repliegue electoral desde 119 oficinas consulares en el mundo luego de la llegada al país del último vuelo con material electoral procedente de Buenos Aires.

Mensaje a candidatos

En otro momento, Pareja saludó el compromiso expresado por ambos candidatos presidenciales de esperar los resultados oficiales y respetar la proclamación por parte de las autoridades electorales.

"Es grato saludar el compromiso público de ambos candidatos y de los miembros de sus respectivos equipos de esperar con calma la proclamación definitiva por parte de las autoridades competentes y de aceptar los resultados finales. Los invoco a que continúen con este espíritu democrático", manifestó.