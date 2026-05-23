Elecciones 2026: material electoral para la segunda vuelta ya arriba a diversos países

Andina/Difusión

Lima 24 May. (ANDINA) -

Los materiales electorales que se utilizarán en la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio, y remitidos al exterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya vienen arribando a diversos países del mundo.

Los primeros materiales electorales llegaron a Leticia (Colombia), La Habana (Cuba) y Moscú (Rusia), informó la Cancillería mediante su cuenta en la plataforma X.

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Del mismo modo, señaló que para superar desafíos logísticos y geográficos, cinco funcionarios de dicho sector trasladaron el material personalmente a las tres ciudades citadas, mientras que a las dos restantes están en camino (Pekín, en China, y Pretoria, en Sudáfrica).

La Cancillería también precisó que el resto del material para el balotaje del 7 de junio se distribuye vía mensajería internacional a 63 países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que para la jornada electoral próxima se habilitarán 218 locales de votación en diversos países del mundo.

Como se ha informado, el referido sector recibió esta semana el material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el cual se viene distribuyendo al exterior para la segunda elección presidencial.

La Cancillería recibió de la ONPE 1 850 paquetes luego del cual inició el despliegue hacia nuestras misiones en el exterior, para posteriormente ser instaladas en los 218 centros de votación habilitados en todo el mundo.

(FIN) HTC