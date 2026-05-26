Elecciones 2026: material electoral para segunda vuelta ya está en consulados y embajadas

Andina/Eddy Ramos

Lima 26 May. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, informó que el material electoral para la segunda vuelta de este 7 de junio ya ha sido repartido a los consulados y embajadas que facilitarán el voto de los peruanos en el exterior.

En declaraciones a la prensa, indicó que dicho material ya está"a buen resguardo y esperando que se puedan instalar ya las mesas", por lo que todo marcha con normalidad y de acuerdo a lo planificado.

"(El material) ha sido recibido también en los lugares que eran lejanos, se ha enviado con funcionarios de la Cancillería que se han desplegado para que esos materiales lleguen sin ningún problema a sus localidades. O sea, ya tenemos la seguridad de que todo el material está repartido en los consulados y embajadas",señaló el canciller.

Recordó también que se han autorizado dos medidas importantes para facilitar el voto de los peruanos en el extranjero, que son la posibilidad defusionar mesasy la que permite afuncionarios del consulado actuar como miembros de mesaante la ausencia de ciudadanos que asuman esa responsabilidad.

"Así que esperamos que eso facilite que todas las mesas se puedan instalar. Y aquellas que no se puedan instalar, se puedan fusionar. Eso es muy importante, es una facilidad que tenemos en esta segunda vuelta que no la hubo en la primera vuelta",agregó

Pareja Ríos.

Lee también: [ Canciller Pareja participará en reunión contra crimen organizado transnacional en Chile]

Promoción de inversión minera

Previamente, el titular de laCancilleríabrindó un discurso en la ceremonia inaugural delXVI Encuentro Internacional de Minería.Allí señaló que, desde su sector, vienen trabajando de manera incansable para

posicionar al Perú como un actor confiable y competitivo dentro de las cadenas globales de minerales críticos.

Precisó que, en los últimos meses, se ha fortalecido lacooperación con socios estratégicos como los Estados Unidos y Canadá,mediante acuerdos orientados a promover inversiones mineras responsables, con innovación, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

"El Perú quiere construir alianzas de largo plazo, el Perú quiere atraer inversión responsable y el Perú quiere consolidarse como un actor clave en la seguridad energética y minera del mundo", apuntó.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });