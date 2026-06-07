Elecciones 2026: mesas de sufragio en Sevilla, Málaga y Almería abren al 100%

Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Las mesas de sufragio instaladas para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en las ciudades españolas de Sevilla, Málaga y Almería se abrieron al 100%, informó la cónsul general del Perú en Sevilla, Rosario Botton Girón.

A través de un video difundido en redes sociales, la diplomática destacó que las 14 mesas correspondientes a la jurisdicción consular se encontraban plenamente instaladas desde las primeras horas de la jornada electoral.

“Es un gusto saludarles y compartir con ustedes que tenemos al 100% las mesas, las 14 mesas instaladas en Sevilla, Málaga y Algeciras. Estamos en esta jornada electoral comprometidos con nuestro país, invitando a toda la comunidad peruana en Andalucía a participar el día de hoy, domingo 7, hasta las 5 de la tarde. No olvides, tu voto cruza fronteras”, expresó Botton Girón.

La cónsul resaltó que la instalación total de las mesas desde el inicio de la jornada evidencia una mejora significativa en la organización del proceso electoral en el exterior y refleja el compromiso de los miembros de mesa y de la comunidad peruana residente en España.

En la víspera, la Asociación de Peruanos Nueva Andalucía de Almería también hizo un llamado a la participación ciudadana de los connacionales residentes en esa provincia andaluza.

A través de sus canales informativos, recordó que los peruanos empadronados en Almería debían acudir al pabellón Moisés Ruiz para ejercer su derecho al voto entre las 07:00 y las 17:00 horas.

“Porque, aunque estemos lejos, seguimos conectados con el Perú y con su futuro”, señaló la asociación al exhortar a los electores a hacerse presentes en las urnas durante esta segunda vuelta presidencial.

Durante la jornada de este domingo 7 de junio, se reportó un flujo constante de votantes en los distintos locales habilitados, sin mayores inconvenientes, lo que permitió un desarrollo ordenado del proceso electoral y una participación activa de los connacionales residentes en Andalucía.

Los peruanos en estas jurisdicciones acuden a las urnas para elegir al presidente de la República en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en una jornada que se desarrolló bajo normalidad y con una destacada movilización de la comunidad peruana en el sur de España.