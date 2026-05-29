Elecciones 2026: miembros de mesa presentarse desde las 06:00 horas el domingo 7 de junio

Perú.- Elecciones 2026: ¿Cambió tu mesa de votación? Revisa aquí antes de votar este 7 de junio - Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

Los miembros de mesa deberán presentarse desde las 06:00 horas del domingo 7 de junio para la instalación de las mesas de sufragio en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con la ONPE, el objetivo de esta medida es permitir la apertura temprana de los locales de votación para facilitar la instalación de las mesas de sufragio y garantizar que los electores puedan votar de manera ordenada desde el inicio de la jornada electoral.

Asimismo, el material electoral será distribuido desde las 22:00 horas del viernes previo a los comicios y deberá entregarse, como máximo, hasta las 13:00 horas del sábado 6 de junio, con el fin de asegurar el normal desarrollo de la segunda elección presidencial.

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Beneficios y multas

Las personas que ejerzan efectivamente el cargo de miembro de mesa recibirán una compensación económica de 165 soles. Además, quienes participen en la capacitación presencial programada para el 31 de mayo tendrán derecho a un día de descanso laboral remunerado.

La ONPE también recordó que las personas designadas como miembros de mesa que no cumplan con el cargo, lleguen tarde o no firmen la hoja de asistencia serán sancionadas con una multa de 275 soles.

Cabe señalar que en esta segunda vuelta electoral, la ciudadanía elegirá al próximo presidente o presidenta de la República y a los dos vicepresidentes, quienes ejercerán funciones durante un periodo de cinco años.