Elecciones 2026: miembros de mesa de segunda vuelta recibirán pago desde mañana

Perú.- Elecciones 2026: miembros de mesa de segunda vuelta recibirán pago desde el 22 de junio - Andina/Difusión

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

A partir de mañana lunes 22 de junio, los más de 270,000 ciudadanos y ciudadanas que ejercieron el cargo de miembro de mesa en una de las mesas instaladas en el territorio nacional durante la segunda vuelta presidencial recibirán la compensación económica de 165 soles, de acuerdo con la modalidad de pago registrada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Dicho monto corresponde al 3 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), establecido como compensación económica por laLey 32231.

La entrega de dicha compensación está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que ofreció la posibilidad de escoger una modalidad de pago, entre estas tres opciones:

- Depósito en cuenta del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank.- Depósito a través de la billetera digital YAPE.- Cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

Antes de la primera vuelta, los miembros de mesa que fueron seleccionados mediante sorteo públicopudieron registrarse en la ONPE y escoger una de las tres modalidades de pago señaladas. Para la segunda vuelta, pudieron registrarse –si no lo habían hecho antes– o modificar la modalidad de pago, realizando un trámite ante la mesa de partes del organismo electoral.

Cronograma de pago

Los depósitos en cuentas bancarias y a través de Yape se efectuarán del 22 al 24 de junio, y podrán identificarse bajo los siguientes conceptos:

- BCP: movilidad.- BBVA: A/TR Oficina Nacional de Proce.- Scotiabank: Tbk-pagos varios.- Banco de la Nación: abono/cargo por regularización.- YAPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Desde el jueves 25 podrán cobrar en una ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación del paíslos que escogieron esta modalidad de pago, los miembros de mesa que asumieron el cargo estando en la fila de electores y quienes nunca se registraron.

Además,los ciudadanos que no pueden cobrar de otra manera debido a que la entidad bancaria rechaza transferir el monto como depósito o mediante Yape. En todos esos casos bastará con acercarse a una agencia del Banco de la Nación portando el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Atención de consultas

La ONPE ha habilitado un enlace para que los ciudadanos que han sido miembros de mesa en la Segunda Elección Presidencial (SEP) puedan dar seguimiento a su pago a través delsiguiente enlace.

Además, se mantienen otros canales de atención de consultas.- Correo electrónico: informes@onpe.gob.pe- Línea gratuita: 0800-00513- Asistente virtual (WhatsApp): +51 995404991

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