Elecciones 2026: el miércoles 10 concluirá repliegue del material electoral del exterior

Andina/Melina Mejía

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El arribo del material electoral (repliegue) proveniente de los locales de votación instalados en diversos países del mundo, con ocasión de la segunda elección presidencial, se inició esta mañana y concluirá el miércoles en horas de la noche.

Así lo dio a conocer el embajador Pedro Bravo, Director General de Comunidades Peruana en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio del Exterior, quien señaló en TVPerú que, tanto el sufragio como el escrutinio de los votos emitidos en el exterior, se desarrollaron con normalidad.

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Precisó que el miércoles 10 al promediar las 21:00 horas terminará el repliegue de las cédulas y actas del extranjero, con el arribo del cónsul de Buenos Aires, Argentina, quien traerá todo el material electoral correspondiente a dicho país.

"Se trata de una comunidad numerosa (peruanos en Argentina) y trae en carga y con cadena de custodia y el traslado del aeropuerto al local electoral en Lima se hace siguiendo un protocolo y con resguardo policial", manifestó.

Informó que el arribo del material electoral a nuestro país se inició a las 10:30 horas de hoy y que durará tres días.

Jornada se desarrolló con normalidad

En otro momento, el embajador Pedro Bravo, señaló que la segunda elección presidencial se desarrolló con normalidad en el exterior y todas las mesas se instalaron, la mayor parte de ellas antes de las 8 a.m., aunque algunas a las 9 y 30 a.m., pero no más tarde.

Señaló que el sufragio y el escrutinio de los votos se realizaron sin contratiempos, y que en muchos casos el conteo de votos se concluyó entre una hora y hora y media de haber terminado el acto de votación.

Asimismo, precisó que la segunda elección presidencial en el exterior fue organizada por 119 oficinas consulares en 219 locales en más de 60 países.

Añadió que el mayor número de electores se concentra en países del continente americano, principalmente en Estados Unidos, seguido de Argentina, Colombia y Chile.

(FIN) HTC/JCR