Elecciones 2026: Ministerio Público monitorea desplazamiento de 7,000 fiscales en el país

Perú.- Elecciones 2026: Ministerio Público monitorea despliegue de 7 000 fiscales en todo el país - Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio Público monitorea el desplazamiento de 7,000 fiscales de todas las jerarquías en el ámbito nacional, a fin de supervisar las acciones ejecutadas durante el desarrollo de la Segunda Vuelta Presidencial de este 7 de junio.

La fiscal suprema Patricia Benavides junto al fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de lasfiscalías de prevención del delito, se reunieron de manera virtual con los presidentes de las juntas de fiscales superiores de Cajamarca, Junín, Lima, La Libertad, Cusco, Tumbes y Amazonas.

"La supervisión de la llegada del material electoral a los distintos centros de votación a escala nacional, así como el cumplimiento de la normativa vigente en los 34 distritos fiscales fueron los principales temas abordados para dar seguimiento a la actuación fiscal iniciada desde la madrugada de hoy", informó el Ministerio Público.

Asimismo, la institución indicó que en los días previos estuvieron presentes durante el traslado de los materiales de sufragio en los principales almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La supervisión de las acciones fiscales de todas las jerarquías contempla laprevención de delitos electorales, intervenciones oportunas de fiscalías penales;así como laidentificación de posibles ilícitos contra la administración pública,por parte de las fiscalías anticorrupción.

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Cifras de la primera vuelta

El MP recordó que del 11 al 13 de abril, durante laprimera vuelta,se identificaron57 ocurrencias de relevancia penal.Entre estas figuran 29 casos de suplantación de identidad, 10 por difusión de propaganda electoral en horario prohibido y cuatro relacionados con la destrucción o incautación de material electoral.

Además, 49 ciudadanos fueron detenidos a escala nacional durante dicho periodo, principalmente por suplantación de identidad, incumplimiento de la ley seca y propaganda indebida.

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