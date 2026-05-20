Elecciones 2026: mira los temas que debatirán los candidatos presidenciales el 31 de mayo

Andina/Keiko Fujimori Y Roberto Sánchez Estarán

Lima 20 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que, tras las reuniones de trabajo sostenidas con Fuerza Popular y Juntos por el Perú, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatirán el próximo domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima.

En las coordinaciones de la entidad electoral con las organizaciones políticas también se determinó cuál será el formato del intercambio de ideas, así como los cuatro temas que se abordarán para que los candidatos expongan sus planes de gobierno al respecto.

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Carlos Vilela, Director Nacional de Educación del JNE, informó que los cuatro temas acordados por los equipos de trabajo son:

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Seguridad Ciudadana

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Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos

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Educación y Salud

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Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza.

“El debate presidencial comenzará a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima a fin de que la población pueda conocer las propuestas de gobierno que tienen ambos partidos para la nueva gestión gubernamental”, precisó Vilela del Carpio a la plataforma JNE Media.

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Respecto al formato, el funcionario detalló que se aplicará una “metodología mixta” en la que se contará con un “bolsón de tiempo” para que cada candidato haga su exposición sobre los cuatro temas. Se dará lugar a la “apertura de diálogo” entre ambos con la pregunta ciudadana.

Vilela estimó que este formato permitirá un diálogo fluido de los candidatos y que debe ser aprovechada para dar los argumentos técnicos de sus propuestas de gobierno. Los periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal serán los moderadores del debate.

“Participa y decide”

Este miércoles 20 de mayo comienza la campaña “participa y decide” que busca convocar a la ciudadanía para que envíe sus preguntas para los candidatos a la presidencia. Las preguntas deberán estar vinculadas a los cuatro temas del debate. Se elegirá una pregunta por tema.

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