Elecciones 2026: Misión electoral de la OEA hace llamado a los JEE a actuar con celeridad

Andina/Ricardo Cuba

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú, encabezada por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Víctor Rico Frontaura, hace un llamado a que los Jurados Electorales Especiales (JEE) actúen con la celeridad que las circunstancias demandan.

Han transcurrido nueve días desde la jornada electoral y la MOE ha dado seguimiento al trabajo de 14 Jurados Electorales Especiales, 12 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (Lima y Callao) y presenciado 161 audiencias.

Indica que, durante este periodo, la Misión observó que los JEE trabajan de forma diligente y apegados a derecho para resolver todas las disputas. Sin embargo, es imperativo que seamplíen las capacidades y horarios de trabajode estas autoridades electorales temporales para que los expedientes pendientes, equivalentes a menos del 1% de las actas,

puedan ser resueltos a la mayor brevedad posible.

"La MOE subraya que la impartición de justicia en materia electoral debe ser eficaz y oportuna para generar certeza sobre esta segunda elección presidencial, que se ha desarrollado con normalidad", precisó en un comunicado de prensa.

Reitera además que no ha identificado irregularidades que pongan en duda la integridad de la información presentada por la autoridad electoral y lamenta la desinformación generada a lo largo de todo el proceso, particularmente durante la etapa postelectoral.

"La MOE continúa dando seguimiento a las actividades de esta etapa del proceso electoral", asegura.

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