Elecciones 2026: misión de observadores de OEA inicia despliegue para la segunda vuelta

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Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú inició hoy su despliegue final para la segunda vuelta presidencial que se desarrollará este domingo 7 de junio.

La OEA informó que el equipo de observadores está encabezado por el exSecretario General del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Víctor Rico Frontaura, que también lideró a la misión que estuvo presente durante la primera vuelta del 12 de abril.

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Señaló que la MOE está conformada por 92 especialistas y observadores de 21 países, y que durante la etapa de observación directa, el equipo estará presente en los 24 departamentos del país, en la provincia constitucional del Callao, así como en cuatro ciudades del exterior.

La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) ha dado seguimiento continuo al proceso electoral peruano y, como parte de esta labor, realizó una visita técnica a mediados de mayo.

Reuniones y nuevo informe

En ese sentido, para el balotaje, la Misión continúa observando aspectos clave como la organización y tecnología electoral, justicia electoral, campañas, y los medios y comunicación digital. Asimismo, se reunirá con autoridades electorales y de gobierno, candidaturas, líderes políticos, y representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, para seguir recopilando información sobre el proceso en curso.

La Misión de la OEA reitera su llamado a las autoridades electorales del sistema peruano y a los actores políticos y sociales a llevar a cabo un proceso con un alto sentido de responsabilidad democrática, evitando confrontaciones, amenazas o discursos que generan división social.

Luego de la segunda vuelta, la MOE/OEA presentará un nuevo informe con sus observaciones y recomendaciones orientadas a fortalecer los futuros procesos electorales en el país.

Esta es la vigesimoquinta (25) ocasión en la que la OEA despliega una Misión de Observación Electoral en nuestro país y ello es posible gracias al apoyo financiero de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos y Suiza.

(FIN) NDP/HTC/CVC