Elecciones 2026: Misión de la OEA llama a esperar resultados oficiales con tranquilidad

Andina/Melina Mejía

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, al tiempo que pidieron que se resuelvan con celeridad las actas observadas.

Víctor Rico,quien lidera la misión, destacó queambos candidatos presidenciales han admitido "la existencia de un resultado estrecho"y sostienen que reconocerán los resultados proclamados por las autoridades, por lo que saludan ese compromiso.

Indicó también que observaron que lajornada electoral del último 7 de juniotranscurrió de manera tranquila y en paz.Además, consideraron que elescrutinio se llevó a cabo de manera ordenaday conforme al procedimiento establecido.

En cuanto a los presuntos casos decédulas electorales manipuladas, señaló que"el Ministerio Público informó que estos casos se reportaron en cinco distritos de Lima y cinco regiones y que todas las cédulas manipuladas habían sido reemplazadas, en conformidad con los procedimientos establecidos por la ONPE".

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Recomendación a futuro

Rico Frontaura señaló también que losresultados a boca de urna o conteos rápidospor parte de organizaciones de la sociedad civil también se realizan en otros países, pero quelo importante es la información oficial que pueden brindar los órganos electorales,ya que ello es lo que genera certidumbre en la población.

En esa línea, indicó que les ha llamado la atención que en esta ocasión se haya suspendido la transmisión digital de datos de los votos en el exterior y también en distritos de Lima.

Ante ello, remarcó quela recomendación de la Misión de Observación de la OEA es que en futuros procesos se cuente con mecanismos de transmisión digital de resultados preliminares,a fin de dar mayor certeza a ciudadanía.

"La misión hace un llamado a todos los actores a esperar con tranquilidad y paciencia los resultados oficiales, al tiempo que destaca la conveniencia de que el Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales resuelvan con la mayor celeridad posible las observaciones e impugnaciones que reciban en relación con esta segunda elección presidencial", señaló el jefe de la misión.

Finalmente, el exsecretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) indicó quepermanecerán desplegados en el Perú observando las siguientes etapas del proceso electoraly, una vez concluido, emitirán un informe con sus hallazgos y recomendaciones.

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