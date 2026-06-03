Elecciones 2026: MOE UE despliega observadores en regiones del país para segunda vuelta

Andina/Ricardo Cuba

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) desplegó un total de 50 observadores electorales de corto plazo en diversas regiones del país, con la finalidad de participar en la segunda vuelta electoral a desarrollarse el próximo domingo 7 de junio.

El jefe adjunto de la MOE UE en el Perú, Alexander Gray, afirmó que este grupo se juntará con los observadores de largo plazo que llevan varios semanas en nuestro país.

"Para el día de la misma jornada electoral (7 de junio), la Unión Europea va a contar con más de 150 observadores desplegados en todo el territorio nacional y vamos a tener una presencia en todas las regiones", manifestó.

Asimismo, precisó queimplementarán la misma metodología de trabajo que se utilizó en la primera vuelta electoral, garantizandoimparcialidad y neutralidaden su trabajo.

"Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos nuestros interlocutores y el pueblo peruano por la cálida bienvenida que hemos tenido desde nuestra llegada en el país", señaló.

Además, adelantó queel próximo martes 9 de junio a las 10:00 horas, ofrecerán unaconferencia de prensadonde compartirán los

primeros hallazgos de la segunda vuelta electoral.

"Deseo a nuestros observadores de corto plazo mucho éxito en su trabajo y también igualmente desear al pueblo peruano una verdadera fiesta democrática", indicó.

El encuentro con la prensa para presenciar el despliegue de los observadores de corto plazo iba a estar a cargo de lajefa de la MOE UE, Annalisa Corrado, pero debido a un problema con los vuelos en Europa, no pudo llegar a nuestro país.