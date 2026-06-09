Elecciones 2026: MOE UE destaca neutralidad y equilibrio de medios estatales

Andina/Eddy Ramos

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) destacó que los medios estatales mantuvieron una cobertura neutral y equilibrada durante el proceso electoral de la Segunda Elección Presidencial 2026 en el Perú.

Según un informe preliminar de laMOE UE, la cobertura de los medios tradicionales se centró principalmente en los candidatos presidenciales y en las críticas a las autoridades electorales, mientras que algunos medios privados también continuaron difundiendo narrativas de fraude.

En ese sentido, señaló que su monitoreo reveló que los medios estatales mantuvieron una cobertura neutral y equilibrada, mientras que la de la mayoría de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

Resaltó también quelos debates del JNE entre los equipos técnicos de campaña y los candidatos presidenciales contribuyeron a un voto informado.

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Además, la MOE UE indicó que elentorno digital de la segunda vuelta se mantuvo altamente polarizado,marcado por continuos cuestionamientos a los resultados de la primera vuelta y las críticas a las instituciones electorales.

El monitoreo de la MOE UE sobre las alegaciones de fraude electoral en Facebook, Instagram, TikTok y X reveló que estas narrativas se mantuvieron durante todo el período de segunda vuelta y fueron promovidas por actores políticos identificados, en particular Rafael López-Aliaga (Renovación Popular).

La misión detalló que del 9 de mayo al 7 de junio, realizó el seguimiento de las transmisiones en horario de máxima audiencia de los canales nacionales de televisión TVPerú, América TV, Latina TV, ATV, Panamericana TV y Willax TV, así como las emisoras Radio Nacional, RPP y Radio Exitosa, y los diariosEl Peruano, El Comercio, La República, Correo, Perú21 y Trome.

La MOE UE presentará un informe final sobre el proceso de las Elecciones Generales 2026 el próximo mes de agosto.

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