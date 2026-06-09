Elecciones 2026: MOE UE insta a esperar con paciencia resultados finales de segunda vuelta

Andina/Eddy Ramos

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) instó a todos los peruanos y organizaciones políticas a esperar con paciencia la proclamación de los resultados oficiales y definitivos de la segunda vuelta electoral, luego que la boca de urna y conteo rápido mostrarán un empate técnico entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La jefa de la MOE UE, la eurodiputadaAnnalisa Corrado, señaló queel conteo de votos está todavía en curso y que existen actas con resultados de diferentes circunscripciones que deben ser ingresadasal sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Por ejemplo, en el caso del voto del extranjero, las actas tienen que llegar físicamente para ser contadas, y además faltan actas de las áreas más internas del país, también faltan las actas que tienen que ser evaluadas nuevamente (observadas). Por esa razón, con un ajuste tan pequeño entre los dos candidatos puede ocurrir que cambien quien va primero y vuelva a cambiar, es una situación que tiene que ser observada con mucho cuidado precaución y tranquilidad", subrayó.

Respecto al desarrollo de los comicios del último domingo 7 de junio, Corrado indicó que en generalla jornada transcurrió de forma tranquila y ordenada, con incidentes aisladosque fueron abordados con prontitud por las autoridades electorales.

Refirió que también que las mesas de votación observadas por la MOE UE contaban con todo el material necesario pero abrieron con algunos retrasos de hasta una hora, principalmente por la ausencia de los miembros de mesa.

Corrado ofreció estas declaraciones durante la presentación del informe preliminar de la misión sobre la segunda vuelta electoral e informó que el documento final, que incluirá recomendaciones para mejorar los futuros procesos electorales, se presentará en agosto.

La MOE UE está presente en Perú desde finales de febrero de 2026 y, el día de las elecciones, contó con más de 150 observadores internacionales procedentes de los 27 Estados miembros de la UE, así como de Canadá, Suiza y Noruega.

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