Elecciones 2026: MOE UE señala que material electoral ya está en sedes de la ONPE del país

Andina/Ricardo Cuba

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) señaló que los observadores en las regiones del país constataron la llegada del material electoral a las sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), organismos que forman parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Eljefe adjunto de la MOE UE en el Perú, Alexander Gray, anunció este avance durante eldespliegue de 50 observadores de corto plazo a diversas regiones del país.

"Hemos observado que el material electoral ha llegado a todas los ODPE en el país y ahora el desafío es desplegarlo desde ahí a los centros de votación y replegarlo también", manifestó.

Asimismo, indicó que observaron que las instituciones electorales, así como las vinculadas a los comicios de segunda vuelta están trabajando en conjunto para asegurar que este material electoral pueda llegar a las regiones y pueda retornar a Lima.

Alexander Gray recordó que en la primera vuelta hubieron algunas irregularidades respecto al material electoral en algunos distritos de Lima, pero que en el resto del país se observó unos comicios que transcurrieron con regularidad.

"Hemos también notado que las autoridades electorales han redoblado sus esfuerzos para esta segunda vuelta", aseguró.

En otro momento, sostuvo quesostuvieron reuniones con los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, encuentros que se desarrollaron previa a la segunda vuelta.

"En estos próximos días tenemos programada una reunión con cada uno de los candidatos a la presidencia (Keiko Fujimori y Roberto Sánchez)", dijo.

Por último, destacó el desarrollo del debate presidencial donde participaron los candidatos, el mismo que fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que permitirá que la población puede ejercer un voto informado.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });