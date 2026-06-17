Elecciones 2026: MOE UE sostuvo encuentro con autoridades del JNE

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Alexander Gray, sostuvo un encuentro con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), liderado por su titular, Roberto Burneo.

Esta información fue dada a conocer a través de la

cuenta oficial de la misión de observación en la plataforma X.

Durante el encuentro,evaluaron el desarrollo de ambas vueltas electoralesy dialogaron sobre posibles mejoras para futuros procesos electorales.

El jefe adjunto estuvoacompañado de un grupo de analistas de la misión de observación, que se encuentra en nuestro país desde el mes de febrero.

Se trata del segundo encuentro con una institución del sistema electoral, ya que

en la víspera sostuvieron un encuentro con el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

En dicha reunión se abordaron aspectos clave de la organización de las dos vueltas electorales y se dieron recomendaciones para mejorar próximos comicios a realizarse en nuestro país.

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones informó también que en la reunión de hoy con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea se evaluaron el desarrollo de la segunda vuelta "y otros alcances que la misión podría incluir en su informe final".