Elecciones 2026: en Nueva Zelanda se emitió hoy el primer voto de la segunda vuelta

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

La segunda elección presidencial del Perú comenzó oficialmente este sábado 6 de junio en el otro extremo del planeta. Mientras en Perú se prepara para la jornada cívica de este domingo, en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda, ya se emitió el primer voto del proceso electoral.

En Wellington y Auckland se instalaron con éxito las tres mesas previstas para la votación de 841 peruanos residentes, a partir de las 2 de la tarde de Perú, en razón de la diferencia horaria.

En total son 1.19 millones de peruanos los habilitados para ejercer su derecho al sufragio en el exterior, para lo cual la Cancillería desplegó al 100 % el material electoral y habilitó 219 locales de votación.

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La apertura de mesas en el exterior es supervisada en tiempo real por el Centro de Monitoreo instalado en la sede central de la Cancillería, que operará de manera ininterrumpida hasta el cierre de la última mesa electoral, el próximo lunes 8 de junio.

Funcionarios de la Dirección General para las Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares realizan un seguimiento minuto a minuto de la apertura de las 2 506 mesas distribuidas en 73 países.

En Australia y Asia

Desde el Centro de Monitoreo se supervisa el desarrollo del sufragio, el avance del escrutinio, y las incidencias o contingencias registradas durante la jornada electoral.

Tras el inicio en Wellington y Auckland, la jornada continúa en Australia, en las ciudades de Canberra y Sídney, donde se esperan recibir a más de siete mil electores.

En Asia, las elecciones iniciarán a las 5:00 p. m. de hoy en Perú, con la instalación de mesas en Japón y la República de Corea.

(FIN) NDP/HTC