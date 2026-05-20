Elecciones 2026: Observadores de la Unión Europea visitaron sedes electorales en regiones

Andina/Observadores De La Misión De Observadores

Lima 21 May. (ANDINA) -

Los equipos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) visitaron hoy las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los Jurados Especiales Electorales (JEE) en diferentes regiones del país para realizar labores de observación en el marco de la Segunda Elección Presidencial 2026.

Los50 observadores de largo plazo de la MOE UEestán desplegados en todos los departamentos del Perú. En su primer día de trabajo, realizaron labores en Tacna, Lambayeque, San Martín, La Libertad y Huánuco, según informó la misión en sus redes sociales.

En tanto, laOficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) informó que los observadores de la Unión Europea estuvieron en la ODPE de Huanta, Ayacucho, entre otras.

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“Durante el encuentro, recorrieron las instalaciones de las ODPE y recibieron información sobre los avances en la organización del proceso electoral del 7 de junio”, precisó la ONPE.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) desplegó el pasado lunes un total de 50 observadores de largo plazoa todas las regiones del país, en el marco de su labor en la segunda elección presidencial.

Los equipos permanecerán desplegados hasta la culminación de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo domingo 7 de junio.

Dentro de su labor, observarán todos los aspectos del proceso electoral, como el registro de votantes y candidatos, la resolución de posibles impugnaciones y la publicación de los resultados finales. También, analizarán el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la campaña.

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