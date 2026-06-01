Elecciones 2026: ONPE afirma que trabaja para garantizar transparencia en segunda vuelta

Perú.- Elecciones 2026: ONPE trabaja para garantizar transparencia en segunda vuelta electoral - Andina/Ricardo Cuba

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas, afirmó que la institución que representa trabaja intensamente para facilitar la transparencia en esta segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio.

Luego de supervisar el traslado del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país, sostuvo que articulan con diversos organismos e instituciones para que los comicios se lleven a cabo con normalidad.

Pachas indicó que han cumplido con las fechas en el cronograma con el fin de“tener una segunda vuelta limpia y transparente, para que la ciudadanía en su mayoría decida quien ocupará la casa de Pizarro”.

El jefe interino de ONPE informó también que el despliegue del material para Lima y Callao será el viernes 05 de junio a partir de las 22:00 horas.

“Venimos cumpliendo con la entrega del material electoral a pesar del tiempo tan acotado”, destacó Bernardo Pachas en una conferencia de prensa.

Consultado sobre los problemas registrados en Lima en la primera vuelta, dijo que estos hechos están siendo investigados y cuyos resultados se conocerán aproximadamente en ocho meses.

También exhortó a los miembros de mesa que ya se capacitaron a cumplir con su deber este domingo 07 de junio, fecha en que se realiza la segunda vuelta electoral, con el objetivo de tener unas elecciones exitosas.

Finalmente informó que son un total de 386 mesas de votación las que fueron reasignadas en nuevos locales de sufragio.

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