Perú.- Elecciones 2026: ONPE aprueba lineamientos para el voto de peruanos en el extranjero

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los lineamientos para las actividades electorales en el extranjero, con el objetivo de regular la organización y ejecución de las acciones vinculadas al sufragio de los peruanos residentes fuera del país en la segunda vuelta presidencial programada del próximo 7 de junio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N° 000090-2026-JN/ONPE, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Según el documento, los lineamientos tienen como finalidad normar la organización y ejecución de las actividades electorales en el extranjero que se realizan bajo responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus oficinas consulares, en coordinación permanente con la ONPE.

Asimismo, la ONPE recuerda el tratamiento especial para los electores fuera del territorio nacional, por lo que resulta necesario contar con disposiciones específicas que permitan una adecuada organización del proceso electoral en los distintos países donde residen ciudadanos peruanos habilitados para votar.

La resolución también dispone poner en conocimiento el contenido de la norma al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Cabe recordar que la segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio del 2026, en vista de que ninguno de los candidatos alcanzó más de la mitad de los votos válidos durante la primera elección realizado el 12 de abril pasado.