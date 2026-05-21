Elecciones 2026: ONPE aprueba Plan de Medios para segunda vuelta presidencial

Perú.- Elecciones 2026: ONPE entrega al JNE la base de datos de actas electorales de comicios - Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el Plan de Medios de la franja electoral de la segunda vuelta presidencial que se realizará el domingo 7 de junio, en el marco de los comicios generales del presente año.

El Plan de Medios de la franja electoral fue aprobado a través de la Resolución Jefatural N° 000086-2026-JN/ONPE, publicada hoy en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Dicha norma precisa que el Plan de Medios es "conforme a la selección realizada por las organizaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú, en el Catálogo de Tiempos y Espacios Disponibles en el PDF CLARIDAD".

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Del mismo modo, se dispone notificar dicha aprobación a las dos organizaciones políticas que participarán en el balotaje del 7 de junio.

La norma también establece en su parte considerativa que, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución Política, “(…) Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”.

Igualmente, señala que la Resolución Jefatural N° 000084-2026-JN/ONPE, estableció que el período de vigencia de la franja electoral de la segunda vuelta electoral será de siete días calendario, comprendido desde el 29 de mayo al 4 de junio del presente año.

También recuerda que el Plan de Medios es “un instrumento de carácter estratégico que establece la selección y asignación de diferentes espacios ofrecidos por los medios de comunicación (radiales y televisivos) y medios digitales (redes sociales) para que las organizaciones políticas con candidaturas inscritas a procesos electorales convocados, incluyendo las elecciones primarias, difundan sus planes de gobierno y propaganda electoral, de acuerdo a sus fines y objetivos y, considerando la adjudicación económica asignada”.

La citada resolución jefatural lleva la firma del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.

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