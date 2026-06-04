Elecciones 2026: ONPE capacita a personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) viene capacitando a personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, de manera presencial y virtual, para el eficiente ejercicio de sus funciones este domingo 7 de junio, durante el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial, informó el organismo electoral.

La capacitación, dirigida a personeros de local de votación y de mesa de sufragio, está disponible en la plataforma ONPEduca (a la que se puede ingresar a través del siguiente enlace)y también en las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), las oficinas distritales o las oficinas que funcionan en centros poblados.

Desde el 23 de mayo, el organismo público brinda capacitación y lo seguirá haciendo hasta el 6 de junio. A la fecha,han participado en sesiones de capacitación 1 926 personeros. Asimismo, 2 412 487 electores, 229 206 miembros de mesa, 16 284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Las indicaciones y recomendaciones dirigidas a los distintos actores electorales son transmitidas a través de materiales de capacitación y del personal encargado de esta labor en las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE).

Papel de personeros

La capacitación brindada a los personeros comprende principalmente la explicación de sus atribucionesdurante las tres etapas de la jornada electoral, como son la instalación de la mesa de votación, el sufragio y el escrutinio.

También incorpora losacuerdos adoptados en la reunión técnica realizada el pasado 22 de mayo, en la que participaron la ONPE y los dos partidos políticos que compiten en la segunda vuelta.

Como parte de los acuerdos se estableció las características de las credenciales de los personeros y la necesidad de reforzar su derecho a recibir un ejemplar del acta electoral llenada por los miembros de mesa cuando lo soliciten.

De igual modo,se acordó que los personeros de mesa podrán registrar en video o fotografías el acto de escrutinio, sin perturbar el trabajo de los miembros de mesa y

no podrán realizar transmisiones en vivo.

La ONPE ha puesto a disposición de los personeros técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú unaSala Multipropósito para darles a conocer los sistemas informáticosque se utilizarán en la Segunda Elección Presidencial.

Además,los ha invitado a participar en el simulacro y la prueba de esfuerzo del sistema de cómputo, y a hacer seguimiento al procesamiento de actas en sus oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y, en su sede central, a través de la Sala de Personeros y Observadores.

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