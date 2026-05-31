Elecciones 2026: ONPE comprobará hoy funcionalidad del sistema de cómputo electoral

Perú.- Elecciones 2026: ONPE entrega al JNE la base de datos de actas electorales de comicios - Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará hoy el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral (SCE) para la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio, actividad en el cual se comprobará la funcionalidad del software electoral a utilizarse y la seguridad de los mecanismos de transmisión de datos.

El simulacro se iniciará a las 9:00 horas en el auditorio de la sede central del organismo electoral, con la verificación de la versión del SCE y ejecución de la puesta a cero en los servidores nacionales del organismo electoral, emitiéndose, en ambos casos, los respectivos reportes a través del SCE.

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La ONPE informó que la puesta a cero del sistema de cómputo de resultados consiste en la eliminación de los registros de la base de datos, producto de pruebas anteriores, que se ejecutó en los citados servidores, para dar inicio al procesamiento y contabilización de las actas electorales de prueba.

Seguidamente, se sorteará el centro de cómputo para la comparación de resultados.

La actividad abarca la prueba de contingencia de indisponibilidad del suministro eléctrico, a fin de asegurar la continuidad del cómputo de resultados ante cualquier circunstancia.

Asimismo, incluirá la firma del acta de puesta a cero en los servidores de ONPE y reportes, por parte de los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la ONPE y de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Centros de cómputo de ODPE

Seguidamente, desde las 9:30 horas, se hará el seguimiento de las actividades en los 126 centros de cómputo instaladas en igual número de oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) dispuestas a nivel nacional para organización y ejecución de los comicios.

Esta actividad comprenderá la ejecución de la puesta a cero en los servidores del centro de cómputo a través del Sistema de cómputo Electoral, el respectivo procesamiento de actas electorales de prueba y la comparación de resultados del centro de cómputo sorteado.

Al final de la actividad, se suscribirá el acta de simulacro del Sistema de Cómputo Electoral por parte de los representantes del JNE, el Reniec y la ONPE, invitados y personeros técnicos de las organizaciones políticas.

Con la ejecución del ensayo, el organismo electoral garantiza a los electores, miembros de mesa, personeros, observadores y otros actores electorales, unos comicios eficientes, transparentes y, sobre todo, el total e irrestricto respeto a la voluntad de cada uno de los ciudadanos.

Capacitación a miembros de mesa

Simultáneamente, el organismo electoral desarrollará este domingo 31 de mayo una jornada de capacitación presencial para los miembros de mesa.

La actividad permitirá que quienes conduzcan las mesas de sufragio se familiaricen con los materiales y procedimientos que deberán cumplir el domingo 7 de junio, durante la instalación, el sufragio y el escrutinio. Los miembros de mesa, titulares y suplentes, contarán, para este efecto, con material de capacitación similar al que se utilizará el día de los comicios.

(FIN) HTC