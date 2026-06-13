Elecciones 2026: ONPE contabilizó el 100 % de actas del Congreso y Parlamento Andino

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: ONPE comprobará hoy funcionalidad del sistema de cómputo electoral - Andina/Difusión - Archivo

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que contabilizó este sábado 13 de junio el 100 % de actas electorales correspondientes a las elecciones congresales y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

El organismo electoral manifestó que, luego de ser resueltas por los diferentes Jurados Electorales Especiales (JEE), las actas que estaban pendientes de ser contabilizadas, fueron incorporadas en su Sistema de Cómputo Electoral.

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De este modo, la contabilización del total de actas de las elecciones para el Congreso bicameral y el Parlamento Andino quedó completada a las 16:10 horas de hoy.

En las elecciones realizadas el pasado 12 de abril fueron elegidos los integrantes del nuevo Congreso bicameral, que estará conformado por 60 senadores y 130 diputados, así como los cinco representantes de nuestro país al Parlamento Andino.

De los 60 senadores, 30 son elegidos por todos los electores a nivel nacional, mientras que los otros 30 son elegidos en 27 distritos electorales, cada distrito elige un senador, excepto Lima Metropolitana, que elegirá cuatro.En el caso de los 130 diputados, estos son elegidos en 27 distritos electorales, cada uno de los cuales elige una cantidad determinada de representantes.

Los resultados por cada elección pueden visualizarse en: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/(FIN) HTC