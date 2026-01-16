Elecciones 2026: ONPE coordina para garantizar el voto de militares y policías desplazados

Andina/Carlos Lezama

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, coordina con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú acciones destinadas a garantizar el derecho al sufragio del personal desplazado, así como la seguridad y custodia del material electoral durante las elecciones generales 2026.

Coordinaciones con fuerzas del orden

Con este objetivo, el 9 de enero, Corvetto se reunió con representantes de la Dirección Nacional de Operaciones (DIRNOS) de la PNP, a quienes presentó laficha técnica del proceso electoral.

Esta contempla27 325 432 electores, 9 696 locales de votación a nivel nacional, 210 ciudades en el exterior, 126 oficinas descentralizadas, 91 613 mesas de votación y 824 517 miembros de mesa.

Ese mismo día, sostuvo un encuentro con el comandante general de la PNP,Óscar Arriola, para coordinar acciones que permitan que un mayor número de efectivos policiales ejerza su derecho al voto y asegurar elresguardo del material electoraldurante su despliegue y repliegue.

En la reunión se expusieron también los mecanismos de seguridad automatizados que implementa la ONPE para el monitoreo de los materiales.

Asimismo, el jefe de la ONPE explicó las medidas adoptadas para facilitar el voto del personal de lasFuerzas Armadas y la Policía Nacionaldestacado fuera de su circunscripción electoral.

Para este grupo se ha diseñado unacédula de sufragio de tres cuerpos, que permitirá elegir presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y representantes ante el Parlamento Andino.

En la misma línea, el 13 de enero Corvetto se reunió con elministro de Defensa, César Díaz Peche, y el 14 de enero con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño Valdivia, a fin de reforzar la coordinación interinstitucional.

Finalmente, el 15 de enero, se entrevistó con el ministro del Interior,Vicente Tiburcio, a quien detalló la complejidad del proceso electoral, considerando que se desarrollaráncinco elecciones simultáneas: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

ERM 2026

Corvetto recordó que estas medidas de seguridad también se aplicarán en las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el 17 de mayo (afiliados) y el 24 de mayo (delegados).

Este proceso tendrá alcance nacional y contará con la participación de más de cinco millones de electores, para quienes se habilitarán más de 13 mil mesas de sufragio en más de mil locales de votación.

