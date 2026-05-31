Elecciones 2026: ONPE culminará este lunes envío de material electoral a interior del país

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este lunes 1 de junio concluirá el despliegue del material electoral al interior del país para la segunda elección presidencial, luego de cinco días consecutivos de distribución hacia sus oficinas descentralizadas para los comicios del próximo domingo 7 de junio.

La ONPE despachó, hoy domingo 31 de mayo, material electoral a22 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE)ubicadas en distintas regiones del país.

Desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicados en Lurín,partieron diez camionescon destino a las ODPE de Cajamarca, San Pablo, Andahuaylas, Abancay, Grau, Lucanas, Parinacochas, Huamanga, Huanta, Huaytará, Cangallo, Huancavelica, Angaraes, Tayacaja, Huamalíes, Yarowilca, Huánuco, Pasco, Leoncio Prado, Tarma, Oxapampa y Chanchamayo.

Material electoral

El organismo electoral precisó que cada unidad de transporte cuenta con custodia permanente de la Policía Nacional del Perú, monitoreo satelital y la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la documentación durante su traslado. Este despliegue se realizó ante representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, el material distribuido incluye elementos para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio como cajas de sufragio y reserva, paquetes para coordinadores de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Además, se distribuyen plantillas Braille, destinadas a facilitar el ejercicio del voto de las personas con discapacidad visual.

Despliegue en Lima y Callao

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, la ONPE informó que el traslado del material electoral hacia los locales de votación está previsto para el viernes 5 de junio desde las 22:00 horas. Para esta etapa se utilizarán 217 unidades de transporte, las cuales partirán desde los almacenes del organismo electoral ubicados en Lurín.