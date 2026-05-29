Elecciones 2026: ONPE desplaza material electoral hacia Tumbes, Piura, Lambayeque y Piura

Perú.- Elecciones 2026: ONPE inicia despliegue de material electoral hacia regiones - Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

Las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque y Arequipa fueron los destinos del tercer despliegue de material electoral que realizó, este viernes 29 de mayo, desde las 8:00 horas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con miras a la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio.

Con ese fin,desde los almacenes de la gerencia de Gestión Electoral, ubicada en Lurín,partieron 7 camionescon destino a las sedes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) Tumbes, Castilla, Morropón, Piura, Paita, Sullana, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Cerro Colorado, Caylloma y Condesuyos.

Cada unidad móvil tiene permanente custodia de la Policía Nacional del Perúy son monitoreados satelitalmente, además de contar con la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral.

La documentación electoral está conformada por las

cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual,

el organismo electoral también distribuye plantillas Braille.

El despliegue de los paquetes electoralescontó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Previamente, el material electoral pasó la verificación por parte de sus fiscalizadores.

Para el traslado de la documentación electoral,

la ONPE realizó el oportuno ensamblaje?final el jueves 28 de mayo.

Lima Metropolitana?y Callao

Para el caso deLima Metropolitana y el Callao, se prevé que el despliegue del material electoral hacia los propios centros de votaciónse realice el viernes 5 de junio, a partir de las 22:00 horas.

Este se realizará a través de217 unidades de transporte, desde los almacenes del organismo electoral, ubicados en la sede ONPE: local Lurín Live, altura del km. 32 de la Av. Panamericana?Sur (referencia: puente San Pedro).

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