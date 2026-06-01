Elecciones 2026: ONPE despliega material electoral hacia el interior del país

Andina/Ricardo Cuba

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales culminó el traslado del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país para la segunda elección presidencial del 7 de junio.

Esta actividad inició a las 06:00 horas desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín, informó la ONPE.

Fueron seis camiones con destino a las

sedes de las ODPE en Jauja, Huancayo, El Tambo, Chincha, Ica, Huaral, Huaura, Cañete, Yauyos y Huarochirí.

Este despliegue estuvo supervisado por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

Cada unidad móviltiene permanente custodia de la Policía Nacional del Perú y se encuentra monitoreada satelitalmente. Viaja también un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral de ONPE.

La documentación electoral que se encuentra en cada camión consta de las cajas de sufragio y reserva, los paquetes para el coordinador del local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

El despliegue de los paquetes electorales también tuvo la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones cuyos fiscalizadores previamente verificaron el material electoral.

De esta manera, el despliegue del material hacia el interior del país concluye este lunes 01 de junio. Para el caso de Lima Metropolitana y Callao se realizará el próximo viernes 05 de junio a las 22:00 horas.

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