Elecciones 2026: ONPE distribuye con 217 camiones material electoral en Lima y Callao

Andina/Ricardo Cuba

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este viernes, a las 20:00 horas, el despliegue del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, mediante 217 camiones y en el marco de la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio.

El despliegue se realizó desde el almacén de la ONPE ubicado en Lurín y corresponde a latercera etapa de distribución del material electoral, tras el envío destinado a los peruanos en el extranjero y a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó que se prevé que el material llegue a los locales de votación hasta las 13:00 horas del sábado 6 de junio.

"Está planeado que todo esté en los locales de votación hacia la 1 p. m. de la tarde. También vamos a estar monitoreando a lo largo de esta noche y la madrugada la llegada de los materiales a los diversos colegios de Lima y Callao", señaló.

Supervisión y balance

Por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que la institución supervisa el proceso de traslado y adelantó que mañana, a las 13:00 horas, se brindará un balance sobre la llegada del material a los centros de votación.

Asimismo, destacó que el JNE ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma JNE Fiscaliza, mediante la cual se podrá seguir en línea el despliegue del material electoral, la instalación de mesas y otras actividades vinculadas al proceso electoral.

Cabe señalar que cada uno de los 217 camiones corresponde a una ruta distinta y cuenta con acompañamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar la seguridad del traslado. El desplazamiento inició con destino a Ancón y continuará hacia distintos puntos de Lima Metropolitana y el Callao.