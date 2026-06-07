Elecciones 2026: ONPE emite primer reporte oficial de resultados presidenciales

Perú.- Elecciones 2026: ONPE inicia esta noche despliegue de material electoral en Lima y Callao - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió el primer reporte oficial correspondiente a los resultados electorales de la Segunda Elección Presidencial 2026.

El jefe interino de la ONPE,Bernardo Pachas, informó que la ciudadanía puede ver los primeros resultados através de la página web, donde cada 15 minutos se irán actualizando los resultados oficiales, conforme vayan llegando y procesando las actas electorales.

Dijo que son resultados oficiales y no preliminares como se hace en otros países, por lo que esta información está debidamente contabilizada y registrada.

“Invito a la ciudanía y los partidos a espera con calma el 100 por ciento de los resultados y tener un cierre de la fiesta democrática como el Perú se lo merece”,indicó Bernardo Pachas.

Precisamente, https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen" target="_blank">según el informe de las 22:02 horas, al 55.479 % de las actas contabilizadas, Fujimori registra 52.663 % y Sánchez 47.337 %.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });