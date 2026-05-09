Elecciones 2026: ONPE entrega al JNE la base de datos de actas electorales de comicios

Perú.- Este mediodía vence plazo para postular a la jefatura de la ONPE - Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la base de datos de las actas electorales que se utilizaron en el cómputo por cada tipo de elección: presidencial, senadores distrito electoral único, senadores distrito electoral múltiple, diputados y representantes al Parlamento Andino.

De acuerdo con lo informado en el Oficio n.° 001480-2026-SG/ONPE, el envío incluyó el número de acta, el ubigeo correspondiente y el tipo de elección, en el marco de las elecciones generales 2026, realizadas los días domingo 12 y lunes 13 de abril de 2026.

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Asimismo, la ONPE informó que proporcionó, a través del oficio n.° 001481-2026-SG/ONPE, el informe de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados, realizada por la empresa M&T Internacional (con razón social: M&T Corporation del Perú S.A.C).

La entrega fue de manera física y en sobre debidamente lacrado, a fin de garantizar la integridad, confidencialidad y seguridad de la información.

Los oficios fueron enviados a Yessica Elisa Clavijo Chipoco y Gina Magaly Salazar Lozano, secretaria general y gerente general del Jurado Nacional de Elecciones, respectivamente.Sistema de presentación de resultados

Con motivo de las elecciones generales 2026, la ONPE puso a disposición el Sistema de Presentación de Resultados, a fin de que los ciudadanos puedan hacer seguimiento de cada una de las actas y conocer en qué estado se encuentran.

En este sentido, publicó un módulo especializado al que tienen acceso las organizaciones políticas, los observadores y otros actores electorales para que puedan descargar información –actas y datos– de manera masiva.

También precisó que, conforme las actas son contabilizadas en el sistema de cómputo, son publicadas y visibles en la web de resultados de dicho organismo electoral.

(FIN) NDP/HTC