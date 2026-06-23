Elecciones 2026: ONPE a la espera de resolución de actas observadas para llegar al 100 %

Perú.- Elecciones 2026: ONPE a la espera resoluciones de actas observadas para llegar al 100 % - Andina/Vidal Tarqui

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que se encuentra a la espera de la resolución de las actas observadas por parte de algunos jurados electorales especiales (JEE) para completar el cómputo al 100 % de los comicios presidenciales de segunda vuelta.

Este anuncio fue realizado a través de sucuenta oficial del organismo electoral en la plataforma X.

"Estamos a la espera de las resoluciones de actas observadas de algunos jurados electorales especiales (JEE) para su incorporación al cómputo oficial, con lo que se completaría el 100 % de actas contabilizadas en el marco de la segunda vuelta electoral del 2026", refiere.

Precisa, asimismo, que cuando estas resoluciones lleguen a la ONPEse procederá a su procesamiento respectivo.

Los comicios presidenciales en segunda vuelta se desarrollaron el pasadodomingo 7 de junio, con la participación de los candidatos deFuerza Popular, Keiko Fujimori,y de

Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya proclamó los resultados de los electos como senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino, cuya ceremonia de entrega de credenciales se realizará este jueves 25 y viernes 26 de junio.

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