Elecciones 2026: ONPE habilitará más de 4 mil locales para capacitación a miembros de mesa

Perú.- Elecciones 2026: si fuiste miembro de mesa te toca cumplir mismo rol el 7 de junio - Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará más de 4 mil instituciones educativas para desarrollar, este domingo 31 de mayo, a nivel nacional, la jornada presencial de capacitación dirigida a los miembros de mesa para la Segunda Elección Presidencial 2026.

La actividad se realizará entre las 8:00 y las 13:00 horas, lapso en el cual los especialistas electorales les orientarán sobre las tareas a desarrollar durante la instalación, el sufragio y el escrutinio, con el apoyo de materiales similares a los que se usarán el día de la votación (7 de junio).

A la jornada están convocados todos los miembros de mesa, titulares y suplentes, que resultaron sorteados el 29 de enero de 2026. Según el artículo 64° de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) “en caso de haber Elecciones en Segunda Vuelta, los miembros de mesa son los mismos que las conformaron en la primera vuelta, sin necesidad de nuevo sorteo”.

Para quienes conducirán las mesas de sufragio en Lima y Callao, la capacitación adquiere una importancia especial ya que para la Segunda Elección Presidencialya no se utilizará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), por lo que el conteo de votos será totalmente manual. En el ámbito nacional se deberán instalar 90 223 mesas de sufragio.

Para Lima Metropolitana y el Callao, el organismo electoral habilitará 155 colegios para la sesión educativa, mientras que en provincias se utilizarán 3 882.

En el Cercado de Lima, la capacitación se realizará en las instituciones educativasNuestra Señora de Guadalupe(Av. Alfonso Ugarte 1227),1035 General José del Carmen Marín Arista(Av. Nicolás de Piérola 1533) y laEmblemática Hipólito Unanue(Jr. Elvira García y García S/N). En Jesús María funcionarán las instituciones educativasTeresa Gonzáles de Fanning- secundaria(Av. Javier Mariátegui 1063) yIEP Saco Oliveros-Cuba(Av. Cuba 531 y 543).

A su vez, enel primer puerto de la República funcionarán 13 centros educativos, 7 de los cuales están en el Cercado del Callao:5019 Augusto Cazorla (Av. República de Panamá 753), 5076 Nuestra Señora de las Mercedes (Jr. Victor Espinoza S/N), 5080 Sor Ana de los Ángeles (calle Alameda de los Misioneros S/N), 5085 Ramiro Prialé Prialé (calle Los Faisanes, cuadra 1), 5097 San Juan Macías (Av. Canadá S/N), 4001 Dos de Mayo (Av. Estados Unidos S/N) y 5082 Sarita Colonia (Av. Ramiro Prialé S/N).

Los listados completos de locales para la jornada de capacitación en Lima Metropolitana y Callao, así como en provincias pueden visualizarse en el https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/SEP2026/Loc..." target="_blank">siguiente enlace.

En paralelo a la jornada presencial de este domingo,los miembros de mesa también pueden optar por capacitarse en las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), así como a las dependencias que el organismo electoral ha instalado en los distritos y centros poblados, a nivel nacional. Asimismo, para mayor comodidad de los ciudadanos, igualmente pueden prepararse de manera virtual, a través de la plataforma https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth" target="_blank" class="ApplyClass">ONPEduca.

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