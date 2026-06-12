Elecciones 2026: ONPE informa que el 100 % de actas fueron procesadas

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

Luego de un trabajo ininterrumpido y transparente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó hoy viernes 12 de junio el procesamiento de las actas electorales (un total de 92 766), correspondientes a la Segunda Elección Presidencial 2026, desarrollada el domingo pasado.

Dicho organismo electoral precisó que las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron a uno de los 126 centros de cómputo habilitados en igual número de oficinas descentralizadas de procesos electorales, instaladas para organizar y ejecutar los comicios.

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En dichos centros de cómputo las actas son registradas en el Sistema de Cómputo Electoral y son clasificadas como actas contabilizadas, observadas, actas con voto impugnado o actas con solicitud de nulidad.

En 125 ODPE se procesaron actas del territorio nacional y en una (ODPE de peruanos en el extranjero) se hizo lo propio con las actas que se recibieron del extranjero.

Debido a factores climatológicas en ciertas zonas del país, algunas actas electorales vieron retrasado su ingreso a los centros de cómputo, para su respectivo procesamiento, las cuales pertenecen a las ODPE Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena. En algunos casos, las actas electorales debieron ser transportadas por aire o por río.

Actas observadas

Del total de actas procesadas hasta hoy (con corte a las 18:51 horas), 91,203 (98.315 %) han sido digitalizadas, es decir, han pasado el control de calidad, no tienen errores y sus votos ya se sumaron al resultado oficial final (Contabilizadas).

Para completar la contabilización del 100 % de actas, la ONPE deberá esperar a que las actas observadas sean resueltas por los diversos jurados electorales especiales.

La observación de las actas obedece a que presentan incidencias o inconsistencias que requieren revisión, motivo por el cual estas actas son derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente, para su evaluación conforme la normativa electoral vigente.

Como una muestra de transparencia, en cada uno de los centros de cómputo se habilitó un espacio reservado para observadores y personeros de las organizaciones políticas durante todos los días y durante las 24 horas.

El organismo electoral señaló que el procesamiento del 100 % de actas electorales pueden ser observados por todos los actores electorales y la ciudadanía, vía su sitio web https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen.

(FIN) NDP/HTC/JCC