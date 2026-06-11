Elecciones 2026: ONPE informa que clima adverso impide traslado de 9 actas de Loreto

Andina/Ricardo Cuba

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, debido al clima adverso, está pendiente el traslado de nueve actas electorales desde Yaquerana, provincia de Requena, región Loreto.

Las actas deben ser trasladadas para su procesamiento al centro de cómputo de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Requena,precisa el organismo electoral en sus redes sociales.

Las nueve actas corresponden a las elecciones de segunda vuelta realizadas el domingo pasado en el distrito de Yaquerana, provincia de Requena (Loreto).

Con estas actas, el organismo electoral culminará con contabilizar todas las actas del proceso electoral para la elección del presidente de la república.

Hasta el momento, el procesamiento de actas alcanzó el 98.360 %, acuerdo a la plataforma de la ONPE con los resultados de la segunda elección presidencial. Se contaron 88743 actas, 1471 fueron enviadas a los Jurados Especiales Electorales (JEE) y 9 se encuentran pendientes.

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