Perú.- Elecciones 2026: ONPE inicia despliegue del material electoral para la segunda vuelta - Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral hacia las regiones con miras a la segunda vuelta electoral del próximo domingo 7 de junio.

El despliegue del material electoral se realizó desde el distrito de Lurín hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en regiones.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo supervisaron dichas acciones.

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