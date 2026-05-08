Elecciones 2026: ONPE inicia impresión de materiales para segunda elección presidencial

Andina/Onpe Inicia La Impresión De La Relación De

Lima 9 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión de la relación de electores y la lista de electores para la Segunda Elección Presidencial 2026, que se realizará el próximo 7 de junio.

La relación de electores, que se pega en los exteriores de los locales de votación,contiene el número de mesa, así como el distrito, la provincia y el departamento donde se ubica. Además, incluye la relación de ciudadanos hábiles para sufragar, su número de DNI y el número de orden de cada elector dentro de la mesa.

En tanto,la lista de electores,consigna el número de mesa de sufragio, el distrito, la provincia y el departamento correspondientes, además de los datos personales de cada elector, su fotografía, número de orden en la mesa y los campos para su firma y huella. Es la lista que firman los electores tras emitir su voto.

La impresión se realizó en la sede industrial de la ONPE, ubicada en el distrito de Independencia.

Fiscalización del JNE

La actividadcontó con la participación de fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes verificaron que la impresión se realice de acuerdo al catálogo realizado por la ONPE y que se tomen los controles de calidad que corresponden.

“Como personal de la Dirección Nacional de Fiscalización, estamos procediendo, a partir del día de hoy, a fiscalizar la primera etapa de la impresión del acta padrón, en la cual se va a imprimir la relación de electores como la lista de electores”, indicó Juan José Mechato, monitor operativo de fiscalización del JNE.

Precisó que los fiscalizadores verifican hoy en el local el inicio de la impresión de dichos materiales para los peruanos en el extranjero. Luego, según lo programado por la ONPE, se imprimirá esos listados para los departamentos, en orden alfabético.

La Segunda Elección Presidencial 2026 (SEP2026) se realizará el 7 de junio, entre los dos candidatos que ocuparon el primer y segundo lugar en la elección presidencial del 12 de abril.

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