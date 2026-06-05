Elecciones 2026: ONPE inicia esta noche despliegue de material electoral en Lima y Callao

Perú.- Elecciones 2026: ONPE reprogramó reunión con Fuerza Popular y Juntos por el Perú - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (JNE), Bernardo Pachas, indicó que esta noche iniciarán el despliegue del material electoral en Lima y Callao, desde Lurín y aseguró que llegará a los locales de votación respectivos a más tardar mañana a las 13:00 horas.

Asimismo, señaló que dicho materialserá desplegado con custodia policialy también han sido invitados los medios de comunicación para hacer difusión de esta importante etapa para el desarrollo de la

segunda vuelta de este 7 de junio.

En cuanto almaterial electoral para las regiones,informó que este ya ha sido distribuido y en estos momentos las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) lo están distribuyendo a los locales de votación de su circunscripción.

De igual modo, señaló que el 21 de mayo pasado se entregaron los materiales correspondientes para lavotación de los peruanos en el exterior,para que el Ministerio de Relaciones Exteriores realice la distribución del mismo.

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"En Lima hoy a las 10 de la noche salimos de un lugar denominado Lurín Live hacia todos los locales de Lima y Callao llevando el material electoral, todo ese material con custodia policial a los diversos locales, para terminar el día sábado a la 1 de la tarde, dejando el material en los locales y prepararnos para abrir las puertas a las 6 de la mañana del día 7 de junio",señalóPachasa Exitosa.

En otro momento, el jefe de la ONPE informó que a las 17:00 horas del día domingo saldrán a realizar una primera explicación con respecto al desarrollo del proceso.

En cuanto a ladifusión de los primeros resultados, indicó que estos se darán "a una hora oportuna", pero estimó que sería después de las 19:00 horas.

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