Elecciones 2026: ONPE mostró funcionamiento de sistemas informático a personeros de FP

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

Los personeros técnicos de Fuerza Popular (FP) acudieron a la Sala Multipropósito de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde pudieron conocer detalles del sistema de cómputo electoral y del sistema de presentación de resultados que se utilizarán en la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026.

El organismo electoralinvitó a visitar su Sala Multipropósito a los dos partidos que participan en la segunda vuelta, como hizo con todas las organizaciones políticas que compitieron en la primera vuelta de las elecciones generales de este año.

En dicho lugar,los especialistas de la ONPE explicaron y demostraron cómo son procesadas las actasque llenaron los miembros de mesa con los resultados del escrutinio. El procesamiento se realiza en los 126 centros de cómputo que, para este proceso, funcionan en el mismo número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Procesamiento y publicación de actas

Las actas se trasladan en sobres lacradosy, en cuanto llegan a un centro de cómputo, se verifica si conservan la lámina de seguridad colocada por los miembros de mesa sobre los resultados del conteo de votos y las observaciones. Asimismo,se digitalizan y un operador digita los datos de manera ciega y aleatoria, sin conocer a qué organización política corresponden los votos consignados en el acta.

Un asistente automatizado(inteligencia artificial)hace un primer control de calidad; revisa, entre otras cosas, si las actas han sido correctamente escaneadas y si contienen las firmas necesarias de los miembros de mesa. Herramientas de inteligencia artificial apoyan la lectura automatizada de los datos contenidos en el acta.

Esta lectura tiene únicamente fines de verificación y control de calidad, y no reemplaza la digitación realizada por el personal autorizado. Si la información obtenida mediante la lectura automatizada coincide con la digitación efectuada por el operador, el registro continúa su procesamiento. Si se detectan discrepancias, el acta es revisada y digitada nuevamente por otro operador.

De persistir diferencias, el coordinador del centro de cómputo realiza una revisión y digitación adicionalpara determinar el dato correcto.

Observación

Cuando un acta es observada en el centro de cómputo, es enviada a un jurado electoral especial (JEE)para que este órgano del JNE emita una resolución.

Las actas procesadas que no son observadas se contabilizan y se transmiten al centro de cómputo nacionaldonde se consolidan los resultados.

De igual modo,las actas electorales se publican en el sistema de presentación de resultados. Todos los ciudadanos pueden consultar los datos y las imágenes de las actas, ingresando el número de una mesa de sufragio o el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de un elector.

Visita

Durante la visita de los personeros técnicos de Fuerza Popular,la ONPE les recordó que los dos partidos que compiten en la segunda vuelta tienen la posibilidad de hacer una descarga masiva de actasdesde el módulo especializado al que tienen acceso los personeros técnicos de ambas organizaciones políticas.

Además,se les proporcionó información sobre el código fuentede los sistemas informáticos electorales.

La Sala Multipropósito de la ONPE también fue visitada el viernes 29 por integrantes del Comité Académico de Expertos y de Apoyo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que son especialistas en ciberseguridad, tecnología, auditorías y temas electorales.

Este equipo multidisciplinario, después de conocer el funcionamiento y la arquitectura de los sistemas electorales que se utilizarán en la Segunda Elección Presidencial 2026, emitirá una opinión al respecto.

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