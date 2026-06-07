Elecciones 2026: ONPE prevé habilitar 92 729 mesas de sufragio para segunda vuelta

Andina/La Onpe Precisó Que En Territorio Nacional

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

Un total de 92 729 mesas de sufragio serán habilitadas hoy en Perú y en el extranjero para la segunda elección presidencial para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República y dos vicepresidentes, afirmó hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Precisó queen el territorio nacional se habilitarán 90 223 mesas de sufragio distribuidas en 10 313 locales, en su mayoría instituciones educativas; mientras que en el extranjero se acondicionarán 2 506 mesas de votación en 219 locales, ubicados en 206 ciudades.

La ONPE indicó que por consideraciones técnicas, logísticas y operativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no podrán votar aquellos compatriotas que vivan en Venezuela (América) ni Ghana (África). Igualmente, no se cuenta con las condiciones de seguridad y operatividad indispensables para organizar los comicios en la República Islámica de Irán.

Asimismo, en cuanto a la ciudad de Beirut (Líbano), se señala que la Embajada del Perú en El Cairo ha informado que, a la fecha, continúan las operaciones ofensivas entre Israel y Hezbollah, motivo por el cual no será posible organizar la Segunda Elección Presidencial este 7 de junio de 2026 en dicho país.

En otro momento, el organismo electoral indicó que para las elecciones generales

se encuentran hábiles para participar 26 millones 114 619 ciudadanos en el territorio nacional, mientras que en el extranjero podrán hacerlo 1 millón 194 172 connacionales.

Recordó, asimismo, que la jornada electoral se realizará entre las 07:00 y las 17:00 horas y el elector podrá votar en esta segunda elección aun cuando no haya votado en la primera, así tengan una multa pendiente.

"Si el votante tuviera alguna dificultad para llegar hasta su mesa de sufragio, se solicitará a los miembros de mesa que se trasladen al Módulo Temporal de Votación con el material para que pueda votar. También se brindará atención preferente a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a las personas con niños", subrayó.

La ONPE precisó que habrá dos cabinas de votación en cada aula, a fin de brindar fluidez en los centros de votación.

De la misma manera, tal como se ha hecho a lo largo de los últimos 20 años, se instalarán mesas de sufragio en 1 937 centros poblados, la mayoría de los cuales viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. A estas mesas se les ha asignado códigos de seis dígitos que empezaron en 900001.

Sostuvo que la finalidad de este esfuerzo institucional es reducir el ausentismo, permitiendo a miles de peruanos ejercer su derecho al voto cerca de sus hogares.

Conservarán cédulas de sufragio

La ONPE manifestó que culminado el escrutinio, los miembros de mesa entregan al coordinador de la mesa de sufragio, entre otros documentos, el sobre que contiene las cédulas de sufragio escrutadas debidamente lacrado. El coordinador de mesa de sufragio entrega los sobres lacrados al responsable del centro de acopio del local de votación, para su traslado a la ODPE, contando para ello con resguardo policial.

Recibida la solicitud el Jurado Electoral Especial para la remisión de los sobres lacrados que contienen cédulas de sufragio escrutadas en una o varias mesas de sufragio, según corresponda, el jefe de la ODPE que cuenta con almacén permanente remite, en el día, la documentación requerida y un sobre de retorno para la devolución de las cédulas recontadas. Dicho traslado se efectúa con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).