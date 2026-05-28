Elecciones 2026: ONPE prosigue envío del material electoral hacia el interior del país

Perú.- Elecciones 2026: Habrá más de 25 mil fiscalizadores para segunda vuelta señala JNE - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 28 May. (ANDINA) -

Con parte de la Segunda Elección Presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continuó, a las 8:00 horas de este jueves 28 de mayo, el envío, vía terrestre, del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país.

Para este efecto,desde los almacenes de la gerencia de Gestión Electoral, ubicada en Lurín, partieron 9 camionescon destino a las ODPE Tacna, San Román, Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané, Puno, Chucuito, Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Camaná, Mollendo, Ilo, Mariscal Nieto, Cusco, La Convención y Urubamba.

Cada unidad móvil tiene permanente custodia de la Policía Nacional del Perúy son monitoreados satelitalmente, además de contar con la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral.

La documentación electoral está conformada por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

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Para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual, el organismo electoral también distribuye plantillas Braille.

Eldespliegue de los paquetes electorales contó con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Previamente, el material electoral pasó la verificación por parte de sus fiscalizadores.

Para el traslado de la documentación electoral, la ONPE realizó el oportuno ensamblaje final el miércoles 27 de mayo.

Material para Lima Metropolitana y Callao

Para el caso de Lima Metropolitana y el Callao, se prevé que el despliegue del material electoral hacia los propios centros de votación se realice el viernes 5 de junio, a partir de las 22:00 horas.

Se realizará a través de 217 unidades de transporte, desde los almacenes del organismo electoral, ubicados en la sede ONPE: local Lurín Live, altura del km. 32 de la Av. Panamericana Sur (referencia: puente San Pedro).

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