Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la directiva que detalla el tratamiento que se da a las actas electorales en los centros de cómputo de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) creadas para las elecciones generales y la segunda vuelta.

La directiva fue aprobada mediante la Resolución Jefatural n.° 000093-2026, con el fin de establecer las disposiciones aplicables al interior de la institución electoral.

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De acuerdo a lo informado por la ONPE, el documento dispone que se sigan los siguientes pasos:

- Al llegar a un centro de cómputo procedentes de los locales de votación, las actas son revisadas para comprobar si conservan la lámina de protección que los miembros de mesa colocaron sobre los resultados y las observaciones, y si llegaron en un sobre debidamente lacrado.

- Las actas se digitalizan y las imágenes pasan por un control de calidad manual o automatizado.

- La información de las actas es digitada dos veces -una de ellas, por un asistente virtual- y, si difieren los datos digitados, otro operador del centro de cómputo efectúa una tercera digitación.

- Luego de completar y verificar lo digitado, las actas quedan clasificadas como contabilizadas, observadas, con solicitud de nulidad o con voto impugnado. Estos tres últimos tipos de actas se separan para su entrega inmediata a un Jurado Electoral Especial (JEE).

Actas observadas

Asimismo, la directiva precisa que un acta debe ser observada cuando presenta una de estas formas de error material: inconsistencia en las cifras consignadas (error aritmético); grafías ilegibles, borrones o enmendaduras; información incompleta en las secciones de sufragio y escrutinio; falta de datos en los casilleros de la votación; no contener la cantidad mínima de firmas requeridas.

En la norma interna de la ONPE, se define en qué casos corresponde reprocesar un acta y se describe el procedimiento que permite recuperar las actas electorales extraviadas o siniestradas.

También se señala de qué manera se integran al cómputo las resoluciones provenientes de los jurados electorales especiales (JEE) y qué hacer cuando estos organismos solicitan la entrega de las cédulas de sufragio para realizar un recuento de votos.

Además de abordar la mecánica operativa de actividades desarrolladas en los centros de cómputo, la directiva ratifica normas generales y determina responsabilidades, todo ello conforme al marco legal vigente.

(FIN) NDP/HTC