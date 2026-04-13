Elecciones 2026: ONPE realizará hoy comicios generales en 13 locales de Lima

Un total de 27 millones 325 mil 432 votantes en el país y en el extranjero, participan hoy en los comicios generales para elegir al presidente de la República, 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos. - Andina/Eduardo García

Lima 13 Abr. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará hoy lunes 13 de abril los comicios para elegir presidente de la república, dos vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso bicameral, y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en 13 locales de votación en Lima.

Esta jornada electoral se desarrollará en locales de votación ubicados en tres distritos de Lima, cuyos electores, que suman 52 261, no pudieron emitir su voto ayer domingo.

El acto electoral se llevará a cabo por un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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La ONPE informó que con el propósito de garantizar el derecho constitucional al sufragio de los citados electores, se habilitarán 187 mesas de votación, que funcionarán desde las 07:00 horas hasta 18:00 horas.

Para esta jornada electoral, el citado organismo utilizará sus propios vehículos para el traslado del material electoral, lo que permitirá a los ciudadanos involucrados ejercer su derecho al sufragio.

Locales de votación

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, informó en una conferencia de prensa realizada ayer que en Lima Metropolitana no pudieron instalarse mesas de sufragio en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3).

El proceso eleccionario que se efectuará hoy permitirá que los electores de las citadas jurisdicciones puedan ejercer plenamente su derecho al sufragio, amparado por la Constitución Política del Perú.

Los locales en San Juan de Miraflores son: IE Parroquial Virgen de la Asunción, IE 6041 Alfonso Ugarte y la IE 6151 San Luis Gonzaga. A su vez, en Lurín son: IE 7078 Virgen de Chapi, IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla, IE 7104 Ramiro Prialé Prialé, IE 6023 Julio C. Tello Rojas, IE 7239 Santísimo Salvador, IE 7267 Señor de los Milagros y la IE 6026 Virgen de Fátima.

Mientras tanto, en Pachacamac, las elecciones se realizarán en la IE 7261 Santa Rosa de Collanac, IEP El Universo de César Vallejo y la IE Parroquial Virgen del Rosario.

(FIN) NDP/HTC