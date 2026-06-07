Elecciones 2026: ONPE realizó puesta cero de sus servidores para procesar actas

Andina/Eddy Ramos

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó la puesta cero de sus servidores como paso previo al inicio del procesamiento de las actas correspondientes a la segunda elección presidencial.

La puesta cero de los servidores nación de la ONPE se realizó esta tarde con la participación de representantes del JNE y Reniec, de los personeros de las organizaciones políticas Fuerza Popular y Juntos por el Perú, así como de los observadores electorales internacionales.

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La subgerente de operaciones informáticas de la ONPE, Karent Asca, señaló que este procedimiento consiste en eliminar cualquier registro que pueda existir en la base de datos para dejarla lista a fin de recibir las actas que van a ser trasladadas de los locales de votación y poder procesarlas.

También señaló que este procesamiento se efectuará en los 126 centros de cómputo que se tienen instalados en igual número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Explicó que la transmisión de resultados desde el centro de cómputo se realizará a través de una red privada y que las actas físicas van a ser trasladadas a los centros de cómputo de las ODPE, para luego de su procesamiento ser transmitidas a los servidores centrales de la ONPE. Posteriormente serán consolidados y luego publicadas en la página web de dicha institución.

"El procesamiento que vamos a realizar en cada uno de los 126 centros de cómputo de las ODPE se inicia con la recepción de las actas, luego se procede a su digitalización y control de calidad automatizado. Luego se realiza una segunda digitación para hacer una comparación y si hay diferencia se procede a una tercera verificación", expresó la funcionaria de la ONPE.

Añadió que la verificación del sistema de cómputo electoral y la puesta a cero también se efectúa en las 126 ODPE.

(FIN) HTC/CVC

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