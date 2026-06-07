Elecciones 2026: ONPE reporta que fueron instaladas todas las mesas de sufragio en el país

Andina/Difusión

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó, a las 11:35 horas, la instalación de todas las mesas de sufragio (90,223), a nivel nacional, para el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial. El plazo legal para hacerlo fue el mediodía (artículo 252 de la Ley Orgánica de Elecciones).

Según el Centro de Soporte y Monitoreo del organismo electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE)Tarma fue la primera en informar el 100 por ciento de instalación a las mesas de sufragioen su jurisdicción.

Hacia las 10:00 horas hicieron lo propio las ODPE Arequipa, Bongará y Tayacaja, entre otras.

Las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) Bagua, Requena, Lima Oeste 1 y 3, Alto Amazonas, Sánchez Carrión, Tambopata y Mariscal Ramón Castilla fueron algunas de las últimas en dar cuenta de la instalación de mesas de sufragio en sus respectivas circunscripciones.

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La primera mesa de sufragio, número 078946, quedó instalada a las 5:35 horas en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, provincia del mismo nombre (San Martín).

En total,

a nivel nacional, deberán ser instaladas 90,223 mesas para recibir el voto de 26 114,619 ciudadanos, mientras que en el extranjero deberán funcionar 2 506 mesas, a fin de recibir el voto de 1 194,172 peruanos en el exterior.

En la SEP que se llevan a cabo este domingo 7, cumplirán un rol fundamental 278 187 peruanos: los miembros de mesa que tendrán a su cargo las 90 223 mesas de sufragio que funcionarán en el territorio nacional y las otras 2506 que se instalarían en el extranjero. Ellos conducirán la instalación de las mesas, la votación –desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m.– y el escrutinio, que incluye el llenado de las actas donde se consignan los resultados de la mesa de sufragio.

Para desempeñar adecuadamente sus funciones, la ONPE les ofreció la posibilidad de capacitarse de manera virtual, ingresando a capacitate.onpe.gob.pe, o acudiendo a una de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), las oficinas distritales o las oficinas que funcionan en centros poblados.

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