Elecciones 2026: ONPE reprogramó reunión con Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Perú.- Elecciones 2026: ONPE convoca a reunión a Fuerza Popular y Juntos por el Perú - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 21 May. (ANDINA) -

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, convocó a los partidos que participarán en la segunda vuelta electoral, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, con la finalidad que puedan conocer cómo se desarrollarán los comicios el próximo domingo 7 de junio.

La reunión estaba programada para hoy; sin embargo, el organismo electoral informó que el encuentro había sido reprogramado para el viernes 22, a las 10:00 horas.

Pachas informó sobre esta reunión durante la ceremonia de entrega de material electoral de la ONPE a la Cancillería, con la finalidad de este sea distribuido en el exterior y los peruanos puedan ejercer su voto en los comicios."Hemos enviado dos cartas a los personeros legales de los partidos políticos en contienda en esta segunda vuelta para que puedan ver todo el proceso electoral que se realizará en la segunda vuelta desde la parte tecnológica y logística", señaló.Indicó que el objetivo de esta reunión es para que los partidos conozcan y sepan cómo trabaja la ONPE y la coordinación que se realiza con los demás entes del sistema electoral.

Asimismo, Pachas aseguró que la institución que lidera de manera interina está comprometida a que esta segunda vuelta sea mejor desarrollada.

Además, recordó que sostienen encuentros y coordinaciones permanentes con las instituciones del sistema electoral, así como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes se encargan de la seguridad de locales y despacho del material electoral.

Traslado

De otro lado,Bernardo Pachas anunció que el consorcio AFE será el encargado de trasladar el material electorala los locales de votación durante los comicios del domingo 7 de junio.

En declaraciones a RPP, precisó que esta empresa fue el postor ganador y que en la actualidad se encuentran en el proceso de entrega de documentación y que espera que mañana se firme el acuerdo.

(FIN) JCC/CVCJRA