Elecciones 2026: ONPE reubica 386 mesas de sufragio a nivel nacional

Andina

Lima 31 May. (ANDINA) -

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, informó hoy que un total de 386 mesas a nivel nacional han sido reubicadas con la finalidad de facilitar la asistencia de electores a dichos centros de votación.

Durante el desarrollo del simulacro del Sistema de Cómputo Electoral para la Segunda Elección Presidencial 2026 desarrollado hoy, también dio a conocer que la distribución de material electoral al interior del país para la jornada electoral del domingo 7 de junio, se desarrolla, hasta el momento, sin ningún inconveniente.

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"Lo que hemos hecho es reasignar por temas como toma de locales de universidades nacionales, un total de reasignación de 386 meses a nivel nacional, no son cuatro mil ni diez mil, y el objetivo es mover lo menos posible con la finalidad de que el elector vaya siempre a su local de votación", expresó Pachas en declaraciones a la prensa.

Explicó que las mesas reasignadas son las que se ubicaban en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), en Lurigancho, Lima; la Institución Educativa Villa los Reyes, en Ventanilla, Callao; y la Universidad Nacional de Ucayali. Las mesas de la universidad La Cantuta fueron reasignadas al colegio experimental de aplicación de la UNE y a la institución educativa particular Nuevo Mundo, la de I. E. Villa los Reyes a la I. E. 3720 Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia; mientras que las de Ucayali fueron trasladadas a la institución de Educación Superior Tecnológico Público Suiza.

Despliegue sin inconvenientes

Por otro lado, el jefe interino de la ONPE destacó que el despliegue de material electoral a las distintas regiones del país se desarrolla sin ningún inconveniente.

"Estamos felizmente trasladando (el material electoral) sin ningún inconveniente. Hemos tenido un paro, pero felizmente en coordinación con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Jurado Nacional de Elecciones, hemos podido salvar varios escollos", señaló.

Indicó que hoy se han enviado materiales en 10 rutas que representan a 22 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y mañana se hará lo mismo con las últimas seis rutas que representan 10 ODPE.

Precisó que posteriormente se desplegará el material electoral en Lima y Callao, por lo que se tiene previsto para el viernes a las 10 de la noche llegar a todos los locales, o a más tardar el sábado a la una de la tarde.

"Por eso es que hemos pedido de manera insistente que nos entreguen los locales de votación el viernes con la finalidad de que se acantonen las Fuerzas Armadas y tener los locales protegidos para entrar a armar el centro de acopio y recibir tranquilamente todos los materiales, y luego armar las mesas de sufragio", señaló Bernardo Pachas.Invocó a los miembros de mesa a capacitarse para saber cómo escrutar los votos que los ciudadanos emitan.

Finalmente, destacó el simulacro del sistema de cómputo electoral desarrollado hoy por la ONPE y dijo que se trata de una prueba del software que se va a utilizar y la puesta en cero para demostrar que no hay ningún registro previo en los proveedores nacionales. "Luego se hace la simulación de la caída de la energía comercial para demostrar que estamos preparados, ante un corte de energía, con los grupos electrógenos", afirmó, al tiempo de precisar que esta prueba se realiza en los 126 centros de cómputo de las ODPE a nivel nacional.

(FIN) HTC