Elecciones 2026: ONPE reubica mesas de votación para evitar sufragio en espacios abiertos

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicó las 136 mesas de sufragio que funcionaron en espacios abiertos durante las Elecciones Generales 2026 en Lima Metropolitana, con el objetivo de que la Segunda Elección Presidencial (SEP), programada para el domingo 7 de junio, se desarrolle en mejores condiciones de seguridad.

La medida alcanza a ciudadanos que el pasado 12 de abril votaron en parques y bulevares ubicados en los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores, quienes ahora sufragarán en instituciones educativas cercanas a sus anteriores locales de votación.

Según informó la ONPE, la decisión fue adoptada a sugerencia de las Fuerzas Armadas, debido a que los espacios abiertos utilizados en la primera vuelta no contaban con cerco perimétrico y requerían la instalación de toldos, generadores eléctricos y baños portátiles.

En total, durante las Elecciones Generales 2026 se acondicionaron diez espacios abiertos en Lima Metropolitana ante la falta de suficientes locales cerrados y techados para el proceso electoral.

Nuevos locales de votación

Entre los cambios dispuestos figuran el traslado de los electores que votaron en el parque Cáceres, en Jesús María, hacia la IEP Saco Oliveros-Cuba; así como de quienes sufragaron en parques de Lince y Miraflores, que ahora acudirán a distintos colegios de dichos distritos.

La ONPE precisó que procuró mantener los nuevos locales lo más cerca posible de los anteriores, a fin de facilitar el desplazamiento de los electores.

Asimismo, recordó que, aunque normalmente en una segunda vuelta se mantienen los mismos locales de votación de la primera elección, existen casos excepcionales en los que es necesario reasignarlos por razones de disponibilidad, refacción o seguridad.

Verificación de local

Ante posibles cambios en los locales de votación, el organismo electoral recomendó a la ciudadanía verificar con anticipación el lugar donde le corresponde sufragar a través de la plataforma oficial de consulta electoral.

La entidad también informó que en Lima Metropolitana fueron reubicadas mesas de sufragio de otros ocho locales ubicados en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar, debido a que los propietarios de los recintos se negaron a ceder sus instalaciones para la jornada electoral del 7 de junio.

Finalmente, la ONPE recordó que, conforme a la Ley n.° 32594, vigente desde el 16 de mayo, las entidades privadas deberán facilitar el uso de sus instalaciones para la realización de procesos electorales.