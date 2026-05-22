Elecciones 2026: ONPE se reunió con personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

Con miras a la segunda elección presidencial que se realizará el domingo 7 de junio, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, mantuvo una reunión técnica con los personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, a quienes garantizó que contarán con facilidades para el ejercicio de su labor.

Luego de la exposición del equipo técnico del organismo electoral y el diálogo con los representantes de los dos partidos políticos, se arribaron a diversos acuerdos para ponerlos en práctica en la próxima jornada electoral.

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En primer orden se estableció que las credenciales de los personeros en las mesas de sufragio y de los centros de votación serán en hoja bond, con el nombre de la organización política, sin logo, con firma escaneada o manuscrita, datos completos y con el número de la mesa o mesas donde desempeñará su función.

Asimismo, no habrá transmisión en vivo y solo registro en video o foto de la contabilización de las cédulas de sufragio durante el escrutinio.

Se acordó que se reforzará la indicación de la entrega de la copia del acta de escrutinio para los personeros y que las organizaciones políticas podrán designar un representante para acompañar, desde el centro de comando de la ONPE, el monitoreo del desplazamiento y llegada de los materiales electorales.

Medidas operativas

Igualmente, ONPE pondrá a disposición de los personeros y/o representantes de las organizaciones políticas que participan en la segunda elección presidencial, la sala multipropósito para conocer el funcionamiento de las aplicaciones utilizadas para el cómputo de resultados, así como la sala de personeros.

La reunión técnica se realizó en el auditorio del organismo electoral y tuvo por finalidad abordar los requerimientos formulados por las citadas organizaciones políticas, absolver sus consultas y precisar las medidas operativas adoptadas por la ONPE, en el marco del desarrollo del proceso electoral.

El jefe interino del organismo electoral estuvo acompañado de Elar Bolaños y Katiuska Valencia, secretario general y asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE, así como del Gerente de Asesoría Jurídica, Enrique Pestana y otros funcionarios de las gerencias de Información y Educación Electoral, Gestión Electoral, Informática y Tecnología Electoral, así como Organización Electoral y Coordinación Regional.

Por Fuerza Popular participaron Martha Chávez, Edwin Levano Gamarra y Alexander Quillca Chapilliquen, mientras que por Juntos por el Perú lo hicieron Carlos Adeval Zafra Flores, José Royfer Vargas Samame y Roy Mariño Mendoza Navarro.

Representantes de las organizaciones políticas calificaron la reunión técnica de positiva y comentaron que la coordinación contribuirá a garantizar la transparencia de los comicios.

(FIN) NDP/HTC